- Донбасс обстреливают во тьме10:10
- Города "ДНР" завалило снесенными ураганом деревьями (ВИДЕО)09:55
- Факельное горение: подробности повреждения газопровода на юге Донетчины09:10
- Очереди в донбасских КПВВ стали меньше08:55
- Как пересекают донбасские пункты пропуска: появились официальные данные08:25
- В зоне ООС произошло 26 обстрелов, подорван вражеский БТР, есть раненые07:55
- Аброськин ответил Захарченко, который собирается стрелять в миротворцев07:40
- Перемирия нет: боевики продолжают обстрелы на Донбассе 07:25
- Донбасс: украинские воины с одного выстрела уничтожили передовой опорник противника07:11
- В пресс-центре ООС прокомментировали начало перемирия07:00
В пресс-центре ООС прокомментировали начало перемирия
Представители пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) уверяют, что защитники Украины неуклонно придерживаются объявленного с 1 июля перемирия.
"В связи с принятием решения Трехсторонней контактной группой в Минске об объявлении режима тишины по всей линии фронта длиной 426 километров в два летних месяца, начиная с 1 июля, Объединенные силы заявляют, что подчиненные подразделения неуклонно придерживаться принятого решения", - сообщает пресс-центр ООС.
Напомним, что ранее представители ООС и оккупанты Донбасса, с которыми они сражаются, заявили о готовности соблюдать с 1 июля режим прекращения огня.
Бывший губернатор Луганской области, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука не верит, что оккупанты Донбасса будут соблюдать очередное соглашение о перемирии. Напомним, что оно должно начать действовать с 1 июля.
Теги: Донбасс, перемирие, фронт, ООС
- Климкин и Габриэль на Донбассе: стало известно о целях их визита
- «Режим тишины» соблюдается на 2/3 фронта
- Боевик Стрелков: Тяжелое вооружение на Донбассе возвращено на передовую - это война
- "Омбудсмен ДНР" заявила: "Мы готовы на полное прекращение огня"
- Россия против Украины: большая война не неизбежна, но очень возможна
- Александр Хуг сообщил отличные новости из зоны АТО
- Коллапс: часть Луганщины вновь обесточена10:50
- Безумные эксперименты над оккупированным Донбассом продолжаются10:31
- Донбасс обстреливают во тьме10:10
- Города "ДНР" завалило снесенными ураганом деревьями (ВИДЕО)09:55
- Жилой дом пылал на Луганщине09:40
- Беспилотник СММ ОБСЕ попал под обстрел в небе Донбасса09:25
- Факельное горение: подробности повреждения газопровода на юге Донетчины09:10
- Очереди в донбасских КПВВ стали меньше08:55
- Стихия обрушилась на "ЛНР"08:40
- Как пересекают донбасские пункты пропуска: появились официальные данные08:25
- Коллапс: часть Луганщины вновь обесточена10:50
- Безумные эксперименты над оккупированным Донбассом продолжаются10:31
- Донбасс обстреливают во тьме10:10
- Города "ДНР" завалило снесенными ураганом деревьями (ВИДЕО)09:55
- Жилой дом пылал на Луганщине09:40
- Беспилотник СММ ОБСЕ попал под обстрел в небе Донбасса09:25
- Факельное горение: подробности повреждения газопровода на юге Донетчины09:10
- Очереди в донбасских КПВВ стали меньше08:55
- Стихия обрушилась на "ЛНР"08:40
- Как пересекают донбасские пункты пропуска: появились официальные данные08:25
- Медики рассказали о вреде молочных продуктов22:41
- Что ждет украинцев, которые не подпишут декларацию до 1 июля19:15
- Не варто чистити зуби одразу після сніданку18:15
- 8 фактов о женском теле, о которых не должен знать ни один мужчина16:26
- Названы продукты, которые помогут вывести лишнюю воду из организма16:06
- Медики предупредили об опасных свойствах лимона14:30
- Комнатные растения по фен-шуй: цветы семейного счастья11:08
- Ученые назвали самые опасные кастрюли и сковороды09:35
- Эти продукты могут избавить от целлюлита09:17
- Как мстит каждый знак Зодиака08:47
- Стало известно, кто должен платить пенсии жителям неподконтрольного Донбасса
- Система «Аркан»: как проходит проверка переселенцев
- "Ключ ко всему фронту", - ВСУ берут Горловку в полукольцо
- Переселенцы под прицелом: Рева озвучил количество "мишеней"
- Донецкая область: началось усиленное патрулирование
- В Енакиево приезжала комиссия экологов из РФ. Теперь их прогнозы неутешительны
- Битва за пенсии для переселенцев: министр может поплатиться
- Захарченко сделал официальное заявление по наступлению ВСУ
- Большая война России и Украины: Арестович сделал громкий прогноз и рассказал важные подробности
- Более 20 человек не смогли пересечь донбасскую линию разграничения