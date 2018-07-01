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В зоне ООС произошло 26 обстрелов, подорван вражеский БТР, есть раненые
За прошедшие сутки, 30 июня, обстрелы в районе проведения операции Объединенных сил продолжались вдоль всей линии соприкосновения. По данным пресс-центра ООС, российские оккупационные войска 26 раз прибегли к прицельному огню по позициям защитников Украины. Четырежды враг применял тяжелое вооружение.
На Луганском направлении вчера неспокойно было в районе населенного пункта Новотошковское. Там противник вел огонь по позициям защитников Украины из 120-мм и 82-мм минометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На Горловском направлении оккупанты проявляли активность в районе населенных пунктов Южное и Зайцево. Огонь велся из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
На Донецком направлении под огнем вражеских гранатометов и стрелкового оружия находились воины ОС у Марьинки, Красногоровки, Авдеевки, Верхнеторецкого, Песок, Опытного и Новомихайловки.
Много обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении. В основном они носили провокационный характер. Враг применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по позициям ОС в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Павлополь, Чермалык, Талаковка и Гнутово.
В результате боевых действий вчера один украинский военнослужащий получил ранения.
По данным разведки в результате подрыва на противотанковой мине поврежден БТР российских оккупационных войск, один боевик был ранен.
Напомним, что оккупанты Донбасса сорвали объявленное с сегодняшнего дня перемирие.
Ранее в пресс-центре ООС прокомментировали начало перемирия.
Напомним, что ранее представители ООС и оккупанты Донбасса, с которыми они сражаются, заявили о готовности соблюдать с 1 июля режим прекращения огня.
Бывший губернатор Луганской области, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука не верит, что оккупанты Донбасса будут соблюдать очередное соглашение о перемирии.
Теги: Донбасс, потери, обстрелы, оккупанты, ООС
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