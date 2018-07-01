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Военный эксперт о войне на Донбассе: Она выгодна всем сторонам
Бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ, полковник запаса Олег Жданов уверен, что и Киев, и Москва, и Вашингтон заинтересованы в продолжении боевых действий на Донбассе.
"Политический бойкот чемпионата мира по футболу состоялся. Команды ряда европейских стран не прошли групповой этап. И их лидерам не придется ехать в РФ на матчи своих сборных. Даже немцы не вышли из группы! Фактически сегодня Путина ничто не сдерживает. Его переполняет злоба, что никто в Россию не приехал. И уже не приедет, так как повода нет. Вполне возможно, что сейчас мы видим результат этого. К тому же не забывайте о договоренностях по прекращению огня с 1 июля. Путин показывает, кто "хозяин" этой войны: мол, вы можете договариваться о чем угодно, но все зависит от меня. Эскалация конфликта на Донбассе может стать началом жаркого месяца в преддверии саммита НАТО и встречи президентов США и РФ", – отметил Жданов комментарии изданию "ГОРДОН", говоря о неутихающих обстрелах на Донетчине и Луганщине.
Военный эксперт не исключил, что обострение ситуации на Донбассе может быть связано с саммитом НАТО, который пройдет в Брюсселе 11–12 июля, и запланированной на 16 июля встречей президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина. При этом подчеркнул, что и Россия, и Украины, и Штаты заинтересованы в продолжении боевых действий на Донбассе.
"От саммита Альянса я ничего не жду, а вот встреча Трампа и Путина – очень интересный момент, - говорит Жданов. - Ведь российский президент находится не в самом лучшем положении. В частности, он просто вышел из противостояния по КНДР, в Сирии ему не дают вести активные боевые действия. А вот войну на Донбассе вряд ли будут сильно обсуждать – она, по сути, выгодна всем сторонам. Пока у нас идет война, Трамп собирает деньги со стран НАТО на безопасность. По Киеву и Москве – все понятно. А что касается боевых действий, то у нас же мирный план – мы просто сидим и ловим снаряды дальнобойной артиллерии боевиков. От "контактных" боестолкновений противник отказался еще в начале этого года".
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, война
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