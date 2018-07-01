Война с воздушной разведкой: появились новые данные с Донбасского фронта

01.07.2018 13:50

За прошедшие сутки, 30 июня, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано четыре пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов.



"Для ведения разведки наших позиций противник не оставляет попыток использования БПЛА, - сообщил сегодня представитель пресс-центра ООС, старший лейтенант Николай Бондарчук. - Отмечено четыре пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляли полет вдоль линии разграничения со стороны оккупированной территории Украины. Один из них удалось идентифицировать как "Элерон" российского производства".



По словам Бондарчука, против БПЛА противника применялись средства радиоэлектронной борьбы.