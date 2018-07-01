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Жизнь в "ДНР": дочь любимого "министра" Захарченко захватывает предприятия и шикарно отдыхает
Дочь т.н. "министра доходов и сборов ДНР" Александра Тимофеева (он же "Ташкент") Алиса пошла по стопам отца, "отжимая" в Донецке чужой бизнес. А еще юная бизнесвумен роскошно отдохнула в Турции.
Вот что пишет о папе (который является одним из любимых "министров" главаря "ДНР" Александра Захарченко) и его чудо-дочке Telegram-канал "Донецкий абориген" (орфография соранена):
"Не перестаю поражаться талантам семьи Тимофеевых, подумать только молодая дочь Алиса, а уже столь успешный бизнесвумен. Недавно например у саго Михайлова отобрала "ХайдельбергЦемент", и это после Донецк-Сити (висит по инерции, совместный бизнес с Дмитрием Автономовым, убыточный), СпортМастер (выставлен на продажу, убыточный) и снабжение Амстор СИТИ (Ребрендинг не удался, не выходит на рентабельность, возможна продажа за треть цены уже летом, убыточный). А вы говорите что бизнес в ДНР убивают, скажите сразу - не умеете работать, придумываете отговорки, вон у других же получается. Единственный вывод - ничего строить не надо, всё валяется под ногами, забирай и ломай".
Кроме того, "Донецкий Абориген" отмечает: "Дочь Тимофеева отличилась. Съездила в Турцию отдохнуть - Седово же не комильфо". По информации, Алиса Тимофеева активно поделилась со своими близкими друзьями, что "папа дал на карманные расходы 50 000 $".
Подчеркивается, что пока дочь "Ташкента", как и детки других главарей якобы народной псевдореспублики, "жируют", обычные граждане влачат жалкое существование.
Теги: Донбасс, ДНР, Захарченко, оккупанты, Тимофеев (Ташкент)
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