Боевики запрещенным оружием срывают «хлебное перемирие»

02.07.2018 11:00

Несмотря на объявленное с 1 июля "хлебное перемирие" на Донбассе, местные боевики и российские военные продолжали обстрелы позиций украинских военных, получая адекватные ответы ВСУ.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook, передает Сегодня.

За прошлые сутки, 1 июля, ситуация на востоке Украины оставалась контролируемой, а боевики проявляли невысокую активность практически по всей линии соприкосновения.

Враг вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и на отдельных участках использовал запрещенное "Минском" оружие.

Противник 25 раз открывал провокационный огонь по нашим позициям, дважды из них – из тяжелого вооружения.

Подразделения Объединенных сил надежно удерживали занимаемые рубежи, неуклонно соблюдали режим прекращения огня и не поддавались на провокации врага. Адекватный ответ давали только тогда, когда действия агрессора несли прямую угрозу нашим военнослужащим и мирному населению.

На Луганском направлении неспокойно было в районе населенных пунктов Счастье, Новоалександровка, Крымское, где враг применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. А наших защитников Троицкого боевики провоцировали выстрелами из 82-мм миномета.

За прошлые сутки противник также открывал огонь в районе Светлодарской дуги. Там наши позиции обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Горловском направлении российские наемники развернули боевые действия в районе поселка Луганское, где открывали огонь по нашим позициям из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Враг обстрелял из минометов калибром 120 мм защитников Зайцево, а по позициям в районе Гладосово отработала БМП.

На Донецком направлении в течение прошлых суток было тихо.

Неспокойно было на Мариупольского направлении в районе поселков Водяное, Гнутово и Широкино. Огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг пытался заставить наших защитников открыть огонь.

Потерь среди наших военнослужащих нет.

Напомним, на прошлой неделе (25 июня – 1 июля) ВСУ громили врага и продвинулись вперед: за неделю у боевиков большие потери.

Также ранее сообщалось, что 30 июня боевики 26 раз атаковали позиции украинской армии, при этом применяя и тяжелое вооружение. В результате ответных действий ВСУ на противотанковой мине подорвалась вражеская БМП и был ранен один оккупант.

Источник: https://from-ua.com