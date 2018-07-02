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«Много милиции, есть жертвы»: в центре Макеевки «меняла» открыл стрельбу
В одном из сообществ в социальных сетях сообщают, что сегодня вечером в центре оккупированной Макеевки возле кафе «Рандеву» произошла перестрелка, в результате которой есть раненые и убитые.
По словам очевидцев, когда началась стрельба, люди с детьми убегали в разные стороны, также приехали скорые и «полиция», которая оцепила весь центр. В самом сообществе сообщают:
«Анонимно.Макеевка 21.30 центр города перекресток
Ул. 250 летия Донбасса и ул. Свердлова
Стрельба, бегает милиция, скорые ездят
Универмаг много милиции»
В комментариях к посту люди пишут:
«Тю чему тут удивляться то у всех оружие))разборки»
«Вроде убили менялу и полицейского»
«Был возле ЦУМа. Перестелка была слышна в стороне „Обжоры“.Много полиции с оружием»
«Мы были там, в тот момент когда началась стрельба, за кем-то бежали, нам сказали уехать или забежать в Семерочку, был 1 раненый, за других не знаю. Побежали в сторону магазина Южный»
«Стрелка полиция догнала и застрелили»
«Мы шли со сквера как раз, мин через 5 походу, хотели зайти в молоко, охранник закрыл дверь перед носом, говорит, стрельба, идите отсюда, мы ушли дворами в сторону семерки, ее тоже закрыли, парень на двери сказал, что один убит на рандеву, и убежал стрелявший, все макшоссе было в ментах и скорые со всех сторон ехали»
«Кого-то с огнестрелом привезли в Рудничку оттуда».
При этом какой-либо официальной информации по происшествию на данный момент нет.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Макеевка, стрельба, жертвы
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