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На Донбассе боевика "ДНР" с паспортом Украины задержали на блокпосту
Жителя Торецка разоблачили в связях с боевиками после проверки по базе данных Нацполиции
На Донбассе 1 июля был задержан житель Торецка, Донецкой области, предъявивший паспорт гражданина Украины – после проверки выяснилось, что мужчина причастен к деятельности незаконных вооруженных формирований.
Как сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, около 14:45 на блокпосту под Торецком наряд в составе сотрудников роты патрульной полиции "Кривбасс" и бойцов Военной службы правопорядка ВСУ остановили для проверки Daewoo Lanos.
Во время проверки одного из пассажиров, 1981 года рождения, который предъявил паспорт гражданина Украины, по базе данных ситуационного центра Нацполиции, оказалось, что он причастен к деятельности боевиков так называемых "ДНР/ЛНР".
На место происшествия нарядом была вызвана оперативная группа Нацполиции. Позже задержанного мужчину передали сотрудникам военной контрразведки Службы безопасности Украины для проведения соответствующих мероприятий.
Напомним, ранее на Донбассе отправили за решетку информатора боевиков. Предателя приговорили к восьми годам тюрьмы.
Также мы писали, что в Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали информатора "МГБ ЛНР" при попытке пересечения им контрольно-пропускного пункта въезда-выезда на линии разграничения сторон.
Кроме того, в Донецкой области осудили женщину-информатора боевиков. По данным ведомства, жительница Волновахского района начала активно сотрудничать с противником в 2015 году.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, боевик, блокпост, ДНР
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