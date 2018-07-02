«С ножом, одет в форму «ДНР»: жители Макеевки сообщили о нападениях маньяка

02.07.2018 07:12

Жители оккупированной Макеевки в социальных сетях сообщают, что в городе, в районе поселков Путь Ильича и Восточный на людей нападет маньяк, одетый в форму «военнослужащего ДНР».

По словам макеевчан, злоумышленник нападет на женщин и детей, также сообщается, что он вооружен ножом. В комментариях люди пишут:

«На Восточном и Путь Ильича орудует маньяк. Зафиксировано 3 нападения (на 2 женщин и ребенка). Возможно и больше».

«Вчера вечером он напал на женщину на Планах. Но ее муж подоспел вовремя. Он убежал».

«К огромному сожалению, это правда. Мужчина с ножом, одет в военную форму».

«На знакомую напал в 5 вечером на Новорабочем, душил, хорошо, что сосед вышел и вспугнул эту тварь».

Источник: https://donpress.com