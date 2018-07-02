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«С ножом, одет в форму «ДНР»: жители Макеевки сообщили о нападениях маньяка
02.07.2018 07:12
Жители оккупированной Макеевки в социальных сетях сообщают, что в городе, в районе поселков Путь Ильича и Восточный на людей нападет маньяк, одетый в форму «военнослужащего ДНР».
По словам макеевчан, злоумышленник нападет на женщин и детей, также сообщается, что он вооружен ножом. В комментариях люди пишут:
«На Восточном и Путь Ильича орудует маньяк. Зафиксировано 3 нападения (на 2 женщин и ребенка). Возможно и больше».
«Вчера вечером он напал на женщину на Планах. Но ее муж подоспел вовремя. Он убежал».
«К огромному сожалению, это правда. Мужчина с ножом, одет в военную форму».
«На знакомую напал в 5 вечером на Новорабочем, душил, хорошо, что сосед вышел и вспугнул эту тварь».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Макеевка, маньяк, ДНР
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