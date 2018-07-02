Главная / Новости / Донецкая область / «Свобода от Захарченко»: в «ДНР» сократили время «комендантского часа»
Последние новости раздела
- "Укрзализныця" продлила поезд "Мариуполь-Киев" до Жмеринки21:20
- Линия разграничения на Донбассе оказалась под присмотром видеокамер19:50
- «Свобода от Захарченко»: в «ДНР» сократили время «комендантского часа»17:41
- В «ДНР» заявили о восстановлении газораспределительной станции под Новоазовском15:40
- Боевики запрещенным оружием срывают «хлебное перемирие»11:00
- На Донбассе боевика "ДНР" с паспортом Украины задержали на блокпосту10:40
- «Много милиции, есть жертвы»: в центре Макеевки «меняла» открыл стрельбу10:20
- «Ничего святого»: в первый день «хлебного перемирия» боевики обстреляли населенный пункт07:30
- «С ножом, одет в форму «ДНР»: жители Макеевки сообщили о нападениях маньяка07:12
- Кравчук пояснил, как вернуть неподконтрольный Донбасс22:20
«Свобода от Захарченко»: в «ДНР» сократили время «комендантского часа»
02.07.2018 17:41
Главарь «ДНР» Александр Захарченко своим «указом» сократил «комендантский час» в «республике».
В так называемом «документе» сказано: «Пункт 2 Указа Главы Донецкой Народной Республики от 27 января 2016 года № 16 изложить в следующей редакции: „2. Определить действие комендантского часа с 01.00 до 05.00 часов“».
Известно, что ранее комендантский час был установлен с 23:00 до 05:00
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, комендантский час, ДНР, Захарченко
Читайте также:
- Ни людей, ни бродячих животных: опубликованы удручающие кадры из оккупированного Донецка
- В Горловке «МВД ДНР» чтоб задержать людей за нарушение комендантского часа имитируют «кражи»
- Как «ДНР» зарабатывает на комендантском часе
- В "ЛНР"-"ДНР" отменили комендантский час на новогодние праздники
- В «ДНР» теперь могут задержать любого на 15 суток и «отжать» авто
- Майские праздники по ДНРовски: что там с охраной и комендантским часом?
- "Укрзализныця" продлила поезд "Мариуполь-Киев" до Жмеринки21:20
- Линия разграничения на Донбассе оказалась под присмотром видеокамер19:50
- В ОРЛО на мине подорвались боевики «народной милиции»: есть погибшие18:32
- «Свобода от Захарченко»: в «ДНР» сократили время «комендантского часа»17:41
- В «ДНР» заявили о восстановлении газораспределительной станции под Новоазовском15:40
- В Украине без электричества остались 42 населенных пункта11:58
- Боевики запрещенным оружием срывают «хлебное перемирие»11:00
- На Донбассе боевика "ДНР" с паспортом Украины задержали на блокпосту10:40
- «Много милиции, есть жертвы»: в центре Макеевки «меняла» открыл стрельбу10:20
- ВСУ взяли под контроль поселок в Луганской области08:47
- Верховный суд оставил Азарова без пенсии22:35
- Врачи объяснили, почему вредно работать по ночам22:16
- Януковича «застукали» в компании Дмитрия Медведева на мундиале21:55
- Селфи признано психическим расстройством21:38
- "Укрзализныця" продлила поезд "Мариуполь-Киев" до Жмеринки21:20
- Парубий рассказал, когда с депутатов снимут неприкосновенность21:05
- "Украинская Чечня": в словах Путина о Донбассе увидели угрозу20:48
- За чертой бедности: как выживают старики в «серой зоне»20:30
- Украинские военные освободили еще один город20:13
- Линия разграничения на Донбассе оказалась под присмотром видеокамер19:50
- Врачи объяснили, почему вредно работать по ночам22:16
- Селфи признано психическим расстройством21:38
- Названы пять эффективных методов от сонливости18:00
- Осторожно! Врачи перечислили пять заболеваний, возникающих от кондиционера15:05
- Как женское тело реагирует на ″неправильного″ мужчину рядом14:35
- США столкнулись с нашествием супербактерий13:41
- Как с минимальными для здоровья потерями перенести жаркое лето13:24
- Китайские упражнения для ног, которые задерживают старение организма09:45
- 30 признаков, что ваше истинное предназначение - быть целителем для других09:30
- Как хранить деньги, чтобы их становилось больше: 5 советов08:18
- Битва за Донбасс: Объединенные силы взяли под контроль новый населенный пункт
- В "ЛНР" произошел взрыв с жертвами
- Система «Аркан»: как проходит проверка переселенцев
- Переселенцы под прицелом: Рева озвучил количество "мишеней"
- Донбасские пункты пропуска опустели
- Громкое убийство в "Ветерке": замечен след Захарченко и "Ташкента"
- Битва за пенсии для переселенцев: министр может поплатиться
- Соцсети сообщили о печальной ситуации у "Донбасс Арены"
- Жизнь в "ДНР": дочь любимого "министра" Захарченко захватывает предприятия и шикарно отдыхает
- Более 20 человек не смогли пересечь донбасскую линию разграничения