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"Укрзализныця" продлила поезд "Мариуполь-Киев" до Жмеринки
Поезд №104 "Мариуполь-Киев" теперь носит название "Мариуполь-Жмеринка". В графике движения поезда появилось 3 новых станции - Казатин, Винница и Жмеринка.
Как стало известно 0629 из собственных источников в "Укрзализныци", такой график движения будет действовать ежедневно. Как и прежде из Мариуполя поезд отходит в 14.50, пребывает в Киев 07.15, а в 12.13 поезд приезжает на конечную станцию в Жмеринку. Обратно поезд выезжает из Жмеринки в 15.00, а уже в 11.15 по привычному расписанию 104 поезд возвращается в Мариуполь.
Отметим, что в Жмеринку едут всего несколько вагонов поезда, основной состав остается в Киеве.
По словам работников Мариупольского железнодорожного вокзала билеты в Жмеринку также пользуются большим спросом, несмотря на то, что это направление для Мариуполя не новое.
"Берут билеты в любом направлении, свободных мест не бывает ни на одном из мариупольских поездов. Наоборот мест не хватает", - говорят на вокзале.
Поезд "Мариуполь-Жмеринка" оказался немного быстрее, чем львовский поезд. Так, дорога на 104 поезде до Жмеринки займет 21 час 23 минуты, а обратно - 20 часов 45 минут. На львовском поезде ехать в Жмеринку нужно 22 часа и 2 минуты, а обратно 22 часа 51 минуту.
Такое сокращение времени в пути не является существенным, а потому остается загадкой для чего продлили 104 поезд. Правда, одно объяснение есть. Как удалось узнать корреспонденту 0629, бригады, которые работают на 104 поезде формируются в Жмеринке и большое количество проводников живут в этом городе. Так им будет удобнее сдавать смену и заступать на работу.
Отметим, что ранее был продлен поезд Мариуполь-Харьков, который курсирует до Бахмута.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Киев, Мариуполь, Укрзализниця
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