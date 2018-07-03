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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» бегут с передовой и не скрывают присутствия наемников из РФ

03.07.2018 16:44
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Боевики «ДНР» бегут с передовой и не скрывают присутствия наемников из РФ

Боевики «ДНР» бегут с передовой. При этом они не скрывают присутствия российских наемников. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донетчины жалуются на «ужасы войны» и рассказывают, как бегут с передовой и как туда «подъезжают россияне». Вот что пишет один из жителей временно оккупированных территорий Донетчины в соцсети о жалобах боевика «ДНР»:
«Рассказ от орка попавшего на днях на передовую в район Петровское — Богдановка. «там жопа, я такого никогда не видел, еле ноги унес. Если бы не подьехавшие россияне нам бы капец»».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.



Теги: Донбасс, дезертир, ДНР, боевики, передовая
 
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