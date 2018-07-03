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Из РФ прошла колонна военной техники и «Уралы» с «ихтамнетами»
03.07.2018 15:29
Жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей сообщают, что со стороны РФ вошла колонна военной техники и 4 «Урала» с наемниками.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жители временно оккупированных территорий Донбасса сообщают, что со стороны России через временно оккупированный Красный Луч, вероятнее всего, в направлении Дебальцево прошла колонна техники и живой силы. Судя потому, что лица у наемников были закрыты, люди подозревают, что могли прибыть «боевые буряты».
Вот что сообщают с соцсетях:
«Пришла информация. Через Красный Луч сегодня с 18.00 до 19.00 прошло со стороны рашки 2 колонны, в их числе 31 БМП-1, 4 Урала и 2 уаза. Морды закрывали, 2 увидели — узкопленочные. Могли следовать и в Дебальцево».
Теги: Россия, Донбасс, оккупация, колонна, военная техника, соцсети, РФ
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