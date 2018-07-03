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Ликвидирован боевик «ДНР» «Нога» из Донецка
03.07.2018 11:30
Боевики «ДНР» несут потери. Они погибают, если не во время боевых действий, то впоследствии умирают от ранений.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщают источники, 1 июля 2018 года в кабину КамАЗа с водой в р-не н.п. Сигнальное было попадание ПТУР. В результате был ранен боевик «ДНР» Уличкин Андрей Валерьевич с позывным «Нога».
О нем известно, что он родился в Донецке 25 марта 1990 года, от полученных ранений умер в больнице.
Теги: Донецк, Донбасс, ранение, ликвидация, боевик, обстрел, ДНР, потери
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