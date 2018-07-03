- В «ДНР» у Захарченко планируют изменить график работы общественного транспорта21:40
- В курортном поселке на Донетчине в урне нашли две гранаты20:39
- Через неконтролируемые участки границы с РФ прекращено движение20:11
- Не ходите воевать в армию «ДНР». Реальные истории из жизни боевиков17:39
- Секретная операция "ДНР" позорно провалилась: в Сети раскрыт план боевиков по штурму ВСУ. ВИДЕО17:07
- Боевики «ДНР» бегут с передовой и не скрывают присутствия наемников из РФ16:44
- В шахте оккупированной Донетчины погиб молодой машинист16:20
- «Третья сила» взорвала блиндаж боевиков16:12
- Рада не поддержала правку о налоговых льготах для переселенцев, арендующих жилье15:52
- Из РФ прошла колонна военной техники и «Уралы» с «ихтамнетами»15:29
«Не могут бросить»: в «ДНР» объяснили, почему Россия не признала ОРДЛО
Россия не признает ОРДЛО так как «не может бросить» подконтрольную Украине часть Донбасса. Такое заявление сделал российский писатель и боевик «ДНР» Захар Прилепин, передает donpress.com.
Он уточнил, что Кремль «взял Украину за хвост», создав «ЛДНР». Прилепин уточнил: «Мы их не сдали. Если по совести, то, конечно, вся экономика Донецка и Луганска переведена на Россию.
Вся сфера образования так или иначе связана с Россией, курируется Россией, получают дипломы российского образца, специалисты готовятся в России, приезжают также российские специалисты во все сферы — и образовательную, и культурную, и политическую, и какую угодно.
Мы-то все понимаем прекрасно! На Донбассе никто не говорит, что Россия оставила, Россия сдала, Россия слила — нет».
При этом Прилепина сообщил, что власти России еще не приняли политического решения по Донбассу: «Но мы тоже должны понимать логику. Как мы признаем эти части Донецкой и Луганской областей, а с остальными что? В Славянске и в Краматорске нам скажут: «Вы че, отделились без нас? Вы нас бросили?» Мы этого не можем. Если мы все это совершим военным, радикальным образом…
Тут плюсы есть, но и минусов тоже катастрофично много. Ну да, мы возьмем, а дальше — новый международный скандал. А дальше — рядом стоят Харьков и Одесса и они тоже скажут нам: «Ребята, вы че? Мы тоже ходили с флагами…».
Теги: экономика, Россия, Донецк, Донбасс, Луганск, ДНР, ЛНР, ОРДЛО, Захар Прилепин
- С 2015 года бизнес на неподконтрольной территории переориентировался на Россию — эксперт
- В Луганске и Донецке хотят, чтоб было как раньше: жители ОРДЛО мечтают о возвращении в Украину
- Россиянин из ЧВК "Вагнер" рассказал, как готовят боевиков для Луганска и Донецка, - Путину лучше не слышать
- Да что там Интернет, для них наличие канализации - настоящая диковинка: блогер из Луганщины рассказала о жизни в "Л/ДНР" переселенцев из России
- В Донецк передислоцируются остатки гвардии Плотницкого
- Российский политолог о сути переворота в Луганске: Сурков хотел "впихнуть" ОРДЛО в Украину через Плотницкого, а ФСБшники - посадить Захарченко во главе "Л/ДНР"
- В «ДНР» у Захарченко планируют изменить график работы общественного транспорта21:40
- Орудовал в Сирии, но сгинул на Донбассе: в Сети опознан ликвидированный казак из Пятигорска Ворон21:10
- В курортном поселке на Донетчине в урне нашли две гранаты20:39
- Через неконтролируемые участки границы с РФ прекращено движение20:11
- Добровольцы закончились: в Луганске проводят мобилизацию в "ЛНР"19:08
- Не ходите воевать в армию «ДНР». Реальные истории из жизни боевиков17:39
- Секретная операция "ДНР" позорно провалилась: в Сети раскрыт план боевиков по штурму ВСУ. ВИДЕО17:07
- Боевики «ДНР» бегут с передовой и не скрывают присутствия наемников из РФ16:44
- В шахте оккупированной Донетчины погиб молодой машинист16:20
- «Третья сила» взорвала блиндаж боевиков16:12
- В «ДНР» у Захарченко планируют изменить график работы общественного транспорта21:40
- Орудовал в Сирии, но сгинул на Донбассе: в Сети опознан ликвидированный казак из Пятигорска Ворон21:10
- В курортном поселке на Донетчине в урне нашли две гранаты20:39
- Через неконтролируемые участки границы с РФ прекращено движение20:11
- Названы действительные причины, по которым Россия никогда не отпустит Донбасс19:42
- Добровольцы закончились: в Луганске проводят мобилизацию в "ЛНР"19:08
- «Заморозили» или приостановили? Когда переселенцы получат пенсию за прошлые годы18:42
- Погода на июль: коварная стихия нарушит все планы18:08
- Не ходите воевать в армию «ДНР». Реальные истории из жизни боевиков17:39
- Секретная операция "ДНР" позорно провалилась: в Сети раскрыт план боевиков по штурму ВСУ. ВИДЕО17:07
- «Заморозили» или приостановили? Когда переселенцы получат пенсию за прошлые годы18:42
- Курятина якобы содержит антибиотики, а поскольку сегодня это продукт №1 в Украине, все без исключения умрут?15:12
- Выяснилось, что большинство людей неправильно моют руки при готовке мяса14:33
- "Хлебное перемирие" на Донбассе: Россия повышает ставки, а Украина получает свою выгоду13:46
- Путин готовит для Украины ловушку на Донбассе13:28
- Кому нельзя есть айву12:43
- Из детдома – в семью. Что предусматривает реформа интернатов в Украине?11:19
- Почему валютный закон называют «безвизовым» для капитала?11:15
- Украина переходит на цифровое телевидение. Что надо знать?11:09
- Врачи объяснили, почему вредно работать по ночам22:16
- Битва за Донбасс: Объединенные силы взяли под контроль новый населенный пункт
- В "ЛНР" произошел взрыв с жертвами
- Переселенцы под прицелом: Рева озвучил количество "мишеней"
- Громкое убийство в "Ветерке": замечен след Захарченко и "Ташкента"
- Донбасские пункты пропуска опустели
- В ОРЛО на мине подорвались боевики «народной милиции»: есть погибшие
- Жизнь в "ДНР": дочь любимого "министра" Захарченко захватывает предприятия и шикарно отдыхает
- Битва за пенсии для переселенцев: министр может поплатиться
- Соцсети сообщили о печальной ситуации у "Донбасс Арены"
- Миротворцев можно не ждать: сделан плохой прогноз для Донбасса