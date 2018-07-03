«Не могут бросить»: в «ДНР» объяснили, почему Россия не признала ОРДЛО

03.07.2018 11:52

Россия не признает ОРДЛО так как «не может бросить» подконтрольную Украине часть Донбасса. Такое заявление сделал российский писатель и боевик «ДНР» Захар Прилепин, передает donpress.com.

Он уточнил, что Кремль «взял Украину за хвост», создав «ЛДНР». Прилепин уточнил: «Мы их не сдали. Если по совести, то, конечно, вся экономика Донецка и Луганска переведена на Россию.

Вся сфера образования так или иначе связана с Россией, курируется Россией, получают дипломы российского образца, специалисты готовятся в России, приезжают также российские специалисты во все сферы — и образовательную, и культурную, и политическую, и какую угодно.

Мы-то все понимаем прекрасно! На Донбассе никто не говорит, что Россия оставила, Россия сдала, Россия слила — нет».

При этом Прилепина сообщил, что власти России еще не приняли политического решения по Донбассу: «Но мы тоже должны понимать логику. Как мы признаем эти части Донецкой и Луганской областей, а с остальными что? В Славянске и в Краматорске нам скажут: «Вы че, отделились без нас? Вы нас бросили?» Мы этого не можем. Если мы все это совершим военным, радикальным образом…

Тут плюсы есть, но и минусов тоже катастрофично много. Ну да, мы возьмем, а дальше — новый международный скандал. А дальше — рядом стоят Харьков и Одесса и они тоже скажут нам: «Ребята, вы че? Мы тоже ходили с флагами…».