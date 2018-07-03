Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Провокации "ЛДНР" более 20 раз сотрясли Донбасс: жертвой вражеского обстрела стал один боец ВСУ

03.07.2018 10:11
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Провокации "ЛДНР" более 20 раз сотрясли Донбасс: жертвой вражеского обстрела стал один боец ВСУ

Пресс-служба штаба Операции объединенных сил информирует о незначительном снижении количества нарушений "тишины" на Донбассе.

За прошедшие сутки, 2 июля, боевики незаконных вооруженных бандформирований "ЛДНР" 21 раз обстреляли позиции Операции объединенных сил, передает "Диалог.UA".

В частности, удалось зафиксировать, что пророссийские боевики 21 раз прибегли к провокациям, открывая огонь по бойцам Вооруженных сил Украины. В результате обстрелов противника, один защитник ВСУ получил ранения.

На луганском направлении напряженной была обстановка в районе населенных пунктов Крымское и Причепиловка, где враг бил из автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Позиции ВСУ вблизи Новолуганского были обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Теги: Россия, Донбасс, ранение, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ, обстрелы, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх