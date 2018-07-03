Провокации "ЛДНР" более 20 раз сотрясли Донбасс: жертвой вражеского обстрела стал один боец ВСУ

03.07.2018 10:11

Пресс-служба штаба Операции объединенных сил информирует о незначительном снижении количества нарушений "тишины" на Донбассе.

За прошедшие сутки, 2 июля, боевики незаконных вооруженных бандформирований "ЛДНР" 21 раз обстреляли позиции Операции объединенных сил, передает "Диалог.UA".

В частности, удалось зафиксировать, что пророссийские боевики 21 раз прибегли к провокациям, открывая огонь по бойцам Вооруженных сил Украины. В результате обстрелов противника, один защитник ВСУ получил ранения.

На луганском направлении напряженной была обстановка в районе населенных пунктов Крымское и Причепиловка, где враг бил из автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Позиции ВСУ вблизи Новолуганского были обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.