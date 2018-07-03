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Ситуация в пунктах пропуска утром 3 июля
Сегодня утром, 3 июля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 2 июля линию разграничения через КПВВ пересекли 39 тыс. человек и 5,3 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 8205 человек и 1015 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 8970 человек и 1770 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 7900 человек и 1605 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 4030 человек и 945 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 9945 человек.
Сегодня утром в КПВВ ожидали 175 автомобилей:
КПВВ «Майорск» – 30/30;
КПВВ «Марьинка» – 0/40;
КПВВ «Новотроицкое» – 0/35;
КПВВ «Гнутово» – 20/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»:
Геннадий: «На 6:30 очередь выше середины моста»;
Татьяна: «7:10. В сторону Украины "Каргилл" и "нулевой" украинский – пеших очень много, авто на "Каргилле" на подъеме моста, "нулевой" украинский – около 50 машин, основной на знаке "70"».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
Теги: Донбасс, Донецкая область, граница, Луганская область, пограничники, пункты пропуска, соцсети, КПВВ, ГПСУ
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