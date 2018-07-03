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Стали известно число потерь боевиков «ЛДНР» за неделю
03.07.2018 09:11
Боевики «ЛДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей регулярно несут боевые и не боевые потери в живой силе.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Пресс-служба ООС сообщает, что временно оккупированных территориях Донбасса украинские военнослужащие за последнюю неделю нанесли серьезный урон боевикам «ЛДНР» — в ходе боевых действий ликвидированы 27 оккупантов и 26 ранены.
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, потери, оккупанты, ООС
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