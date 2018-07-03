Стали известно число потерь боевиков «ЛДНР» за неделю

03.07.2018 09:11

Боевики «ЛДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей регулярно несут боевые и не боевые потери в живой силе.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Пресс-служба ООС сообщает, что временно оккупированных территориях Донбасса украинские военнослужащие за последнюю неделю нанесли серьезный урон боевикам «ЛДНР» — в ходе боевых действий ликвидированы 27 оккупантов и 26 ранены.