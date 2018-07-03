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Архив - Донецкая область

«Третья сила» взорвала блиндаж боевиков

03.07.2018 16:12
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«Третья сила» взорвала блиндаж боевиков

Украинский волонтер Юрий Мысягин на своей странице в соцсети сообщил, что неизвестные беспилотники сбрасывают на позиции боевиков «ЛДНР» возле прифронтовой Авдеевки взрывчатку, передает donpress.com.

По его словам, речь идет о случае в зоне ответственности 92-й бригады ВСУ, там нанекоторых участках передовой расстояние между позициями ВСУ и боевиками не превышает 100−200 метров.

Мысягин отмечает: «Несколько дней назад в небе появилась неизвестная „третья сила“. В результате их неожиданного появления был уничтожен один из блиндажей противника. Теперь сепаратисты вынуждены ходить с задранными верх головами».

При этом волонтер добавил, что они намерены обеспечить бойцов ООС, воюющими в данном районе, планшетами со спецпрограммой для корректировки огня, а у всех командиров в штабах будут установлены мониторы с выведенной на них программой для удаленного управления боем.



Теги: Донбасс, беспилотник, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ, взрывы, соцсети, ООС
 
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