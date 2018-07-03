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Архив - Донецкая область

В шахте оккупированной Донетчины погиб молодой машинист

03.07.2018 16:20
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В шахте оккупированной Донетчины погиб молодой машинист

В «ДНР» в шахте погиб горняк. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает «МЧС ДНР».
В Макеевке на шахте «Холодная Балка» погиб машинист 1995 года рождения. Как утверждают в «МЧС», реанимационно-противошоковая группа была задействована сегодня с 04:16 до 06:30. «Горноспасатели констатировали биологическую смерть машиниста, 1995 года рождения, извлекли его со скипа и подняли тело на поверхность», – говорится в сообщении.

Источник Донецкие новости.



Теги: Донбасс, Макеевка, шахта, гибель, машинист, ДНР
 
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