В шахте оккупированной Донетчины погиб молодой машинист

03.07.2018 16:20

В «ДНР» в шахте погиб горняк. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает «МЧС ДНР».

В Макеевке на шахте «Холодная Балка» погиб машинист 1995 года рождения. Как утверждают в «МЧС», реанимационно-противошоковая группа была задействована сегодня с 04:16 до 06:30. «Горноспасатели констатировали биологическую смерть машиниста, 1995 года рождения, извлекли его со скипа и подняли тело на поверхность», – говорится в сообщении.

Источник Донецкие новости.