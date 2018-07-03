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Враг остался без водовозки: бойцы ООС мастерским сверхточным ударом разнесли технику "ДНР". ВИДЕО

03.07.2018 07:05
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Враг остался без водовозки: бойцы ООС мастерским сверхточным ударом разнесли технику "ДНР". ВИДЕО

Бойцы Операции объединенных сил нанесли точечный удар по технике врага 1 июля. У оккупанта потери. О наказании бойцами ООС оккупанта рассказал офицер ВСУ, известный в Facebook как Анатолий Штефан Штирлиц, передает "Диалог.UA".

Стоит отметить, что в воскресенье, 1 июля, на Донбассе стартовало уже 14-е по счету теперь "хлебное перемирие", о котором в Минске договорилась Трехсторонняя группа. Оккупант традиционно его нарушил, применив против бойцов ООС и мирных населенных пунктов запрещенное вооружение.

Прощать им этого не стали. Украинские военные нанесли по оккупанту точечный удар, в результате которого задели двух террористов, один из них скончался. Был также уничтожен автомобиль оккупационных войск РФ - водовозка. Бойцы ООС попали точно в передний кузов грузовика, в результате чего ремонт машины уже не представляется возможным.



Теги: Донбасс, ДНР, потери, ВСУ, обстрелы, военная техника, Минские договоренности, оккупанты, РФ, ООС
 
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