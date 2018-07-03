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Захарченко захотелось много денег: названа истинная причина сокращения "комендантского часа" в "ДНР"
Изменение в террористической "ДНР" длительности комендантского часа произошло по просьбе граждан "республики". Такое заявление сделал главарь "ДНР" Захарченко, отмечая, что на его недавней "прямой линии" поступило очень много жалоб и просьб относительно уменьшения длительности ограничительных мер, связанных с пребыванием на улицах ОРДО, передает "Диалог.UA".
Как известно, комендантский час приносил немалые деньги оккупантам, боевики с наступлением темноты рыскали по улицам в поисках жертв, нередко задерживая людей практически на пороге их квартир. Кому-то удавалось откупиться малыми суммами ("штрафы" за нарушение комендантского часа в "ДНР" колебались от 500 рублей до 10 тысяч откупных и выше), а кто-то оказывался "на подвале".
Теперь Захарченко заявляет, что уменьшение комендантского часа в "ДНР" оздоровит "экономику" ОРДО, поскольку магазины, супермаркеты и пр. будут работать на несколько часов дольше. Террорист отметил, что боевиков просили вообще отменить эту меру, однако они пошли лишь на то, чтобы сократить его на два часа.
"Захарченко никак не на*рется, торгаши теперь будут еще больше в казну платить", "Никак не угомонятся, никак не наворуются", "Просто кому-то захотелось больше денег. Теперь забегаловки в "ДНР" будут работать не до 9 вечера, а до часу ночи, соответственно, боевикам будет на карман капать еще больше", - комментируют в Интернете новость.
Теги: экономика, Донбасс, штраф, комендантский час, ДНР, боевики, Захарченко
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