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Архив - Донецкая область

Жители оккупированных территорий Донетчины не верят пропагандистам «ДНР»

03.07.2018 10:32
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Жители оккупированных территорий Донетчины не верят пропагандистам «ДНР»

Пропагандисты, подконтрольные оккупационным «властям ДНР» и российским кураторам, распространяют в сепаратистских «СМИ» очередной фейк.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

В сепаратистских «СМИ», подконтрольных оккупационным «властям ДНР» и российским кураторам, распространяется «новость», что «после закрытия украинского проекта Донбасс первым войдет в состав России». Такое заявление сделал очередной приверженец «русского мира». Однако, жители временно оккупированных территорий Донетчины не верят ни единому слову пропагандистов.

Люди считают подобные заявления пустой болтовней, а их распространителей «сочиняльщиками»:

«Очередной в… ер очередного политолога-эксперда»,
«Бла бла бла… И толку от этой болтовни...»,
«Интересно кто эти статьи “обещалки” сочиняет».



Теги: Россия, Донбасс, СМИ, пропаганда, оккупация, ДНР, соцсети
 
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