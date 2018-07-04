На Донбассе грядет масштабное наступление, террористы подготовили страшный удар

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В ближайшие дни обстановка на Донбассе может снова обостриться
Так называемые «власти ЛНР» объявили в оккупированном Луганске мобилизацию, а это говорит о том, что Украине стоит ожидать обострения ситуации на Донбассе и возможного наступления.
Такое мнение высказал командир 5-й роты батальона «Днепр-1» Владимир Шилов.
«Любопытная информация по мобилизации и неожиданная. Может я сгущаю краски, но я уже говорил, что будет обострение после окончания мундиаля. Я думаю, что с этим связано, будет обострение», — заявил он.
Шилов также отметил, что в так называемые «Л/ДНР» продолжает постоянно поступать техника из РФ. Правда, он уточнил, что речь идет о небольших партиях.
«У меня дурные предчувствия по поводу мобилизации, я думаю, что она возможно еще в «ДНР» будет. Я думаю, что будет попытка наступления», — признался военный.
Также он ответил на вопрос о том, попытаются ли боевики отбить населенные пункты Желобок и Золотое-4, в которые ранее зашли украинские военные, согласно минским договоренностям.
«Золотое-4, оно давно было украинским, и наши там стояли, и волонтеры туда ездили. Надо же было показать, что люди работают, занимаются, награды получать надо. Мне это напоминает цирк», — заявил Шилов.
Террористы на Донбассе даже временно не планируют выполнять договоренности и соблюдать перемирие.
Так, в течение воскресенья, 1 июля, от 7 утра и до 18 часов противник не прекращал провокации против украинских подразделений, чем грубо нарушал установленное с 00.00 часов 1 июля 2018 «хлебное перемирие», принятое Трехсторонней контактной группой 27 июнь 2018 года в Минске.
Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.
«Российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня на Луганском, Горловском и Мариупольском направлениях с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под провокационным огнем находились наши позиции в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Гнутово и Водяное», — говорится в сообщении.
Об этом журналистам заявил депутат Криворожского городского совета, куратор добровольческого батальона «Кривбасс» Николай Колесник.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на «Обозреватель»
Теги: Донбасс, война, наступление, террористы
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