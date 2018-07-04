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Ситуация в пунктах пропуска утром 4 июля
04.07.2018 09:25
Сегодня утром, 4 июля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 3 июля линию разграничения через КПВВ пересекли 42 тыс. человек и 5,5 тыс. транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 9605 человек и 1135 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 9845 человек и 1845 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 8375 человек и 1565 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 4210 человек и 970 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 10020 человек.
Сегодня утром в КПВВ находились 195 транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 10/40;
- КПВВ «Марьинка» – 20/40;
- КПВВ «Новотроицкое» – 20/30;
- КПВВ «Гнутово» – 15/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»:
- Андрей: «7:09. Еленовка: основная машин 90, льготка машин 30. Движения нет, едет только суперльгота».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, линия разграничения, КПВВ
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