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У Водяного прогремели взрывы. Наибольшая активность в ООС у Мариуполя
По информации украинских военных, на Донбассе наибольшее количество обстрелов пришлось на Мариупольское направление. Здесь впервые за «хлебное перемирие» применены ракеты, передает MRPL.CITY.
Уточняется, что формирования «ДНР» в районе Водяного вчера применили противотанковые управляемые ракеты. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь по позициям ВСУ велся у Широкино, Павлополя, Лебединского и Пищевика.
Всего за прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 17 обстрелов.
На Донецком направлении, используя вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, формирования «ДНР» вели обстрелы у Авдеевки, Катериновки, Красногоровки и Троицкого.
На Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское огонь велся из БМП, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберныех пулеметов и стрелкового оружия.
На Светлодарском направлении позиции ВСУ обстреливались из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новозвановка.
Потерь у военнослужащих Украины нет.
Теги: Донбасс, Мариуполь, ДНР, Водяное, ООС
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