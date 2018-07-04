У Водяного прогремели взрывы. Наибольшая активность в ООС у Мариуполя

04.07.2018 12:05

По информации украинских военных, на Донбассе наибольшее количество обстрелов пришлось на Мариупольское направление. Здесь впервые за «хлебное перемирие» применены ракеты, передает MRPL.CITY.

Уточняется, что формирования «ДНР» в районе Водяного вчера применили противотанковые управляемые ракеты. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь по позициям ВСУ велся у Широкино, Павлополя, Лебединского и Пищевика.

Всего за прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 17 обстрелов.

На Донецком направлении, используя вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, формирования «ДНР» вели обстрелы у Авдеевки, Катериновки, Красногоровки и Троицкого.

На Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское огонь велся из БМП, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберныех пулеметов и стрелкового оружия.

На Светлодарском направлении позиции ВСУ обстреливались из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новозвановка.

Потерь у военнослужащих Украины нет.