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Украина передала в Международный уголовный суд список иностранцев, воевавших за «ЛДНР»
Украина направила в Международный уголовный суд список иностранных наемников, воевавших за боевиков «ЛДНР» на Донбассе.
Главный военный прокурор Анатолий Матиос отмечает: «Мы передали в институты Международного уголовного суда через МИД списки лиц, установленных во время расследования уголовного производства об агрессивной войне против Украины со стороны северного соседа. Передали списки не только сербов, но и всех иностранцев — итальянцев, испанцев, албанцев. Их там немало, они называются ротами, взводами. Суммарно их количество составляет несколько сотен человек».
При этом Матиос обратил внимание на «двойные стандарты», применяемые к Украине со стороны других государств.
Он уточнил: «Основное, что наемничество на территории суверенного государства карается законом всех государств, откуда они приехали. Но мы почему-то не слышали массовых процессов против этих лиц. Двойные стандарты, которые иногда применяются к Украине, очень обидно поражают душу. Однако они не оставляют нам другой возможности, как делать все самим и доказывать мировому сообществу и соответствующим учреждениям, что не только у нас есть какие-то проблемы, которые надо решать, потому что не может быть выборочного применения справедливого наказания к украинцам, которые в процессе войны. Также есть те иностранцы, которые пришли воевать на территорию суверенного государства в центре Европы».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, суд, ДНР, ЛНР, иностранцы
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