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Архив - Донецкая область

В Мариуполе канализация продолжает течь в море, а дети попадают на больничные койки

04.07.2018 14:50
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В Мариуполе канализация продолжает течь в море, а дети попадают на больничные койки

В Мариуполе увеличивается количество заболеваний кишечными инфекциями. При этом  из 69-и заболевших кишечной инфекцией, 45 детей.

 Как рассказал заведующий мариупольским городским филиалом ГУ Донецкий областной лабораторный центр Минздрава Украины Владимир Терещенко,  количество случаев заражением кишечной инфекцией с каждой неделей  в Мариуполе фиксируется все больше и больше.

 Из 69 обратившихся  17 жаловалось на купание в воде, в частности  10 купались на пляже у гостиницы "Турист"( Левый берег - 1, возле железнодорожного вокзала - 1, Мелекино - 1)

Лаборатория зафиксировала  многократное превышение индекса лактозоположительных кишечных палочек в морской воде на четырех заборах из 5 станциях отбора морской воды.

 "Единственное место, где норма ЛКП в воде была на превышена, находится на Левом берегу, напротив лагеря "Орленок". Во всех остальных местах  есть  превышения.  И если еще несколько недель назад самые большие цифры наличия кишечной палочки фиксировались на пляже в районе гостиницы "Турист", то на прошлой на первое место вышел пляж возле СРЗ",- отметил Владимир Терещенко.

 Напомним, уже несколько недель  в воду несанкционированно стекает канализация, которая прорвала в районе дома на улице Апатова, 136 А. Люди многократно жаловались,  а для  ремонта коллектора у Говодоканала не было соответствующей техники. Не устранен порыв, по информации местных жителей, и на сегодняшний день.

 

Источник: https://www.0629.com.ua 



Теги: Донбасс, Азовское море, Мариуполь, канализация
 
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