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Архив - Донецкая область

В Мариуполе в одной из маршруток скончалась женщина

04.07.2018 18:00
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В Мариуполе в одной из маршруток скончалась женщина

Сегодня утром в Мариуполе в общественном транспорте скончалась женщина.

По данным местных СМИ происшествие случилось в автобусе маршрута № 117. Медики станции скорой медицинской помощи сообщили, что инцидент произошел на конечной остановке по ул. Ф. Орлика.

В СМИ отмечают: «Вызов в диспетчерскую поступил в 09:58. Покойная в возрасте 69 лет страдала сахарным диабетом и ишемической болезнью сердца. Врачи констатировали смерть».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Мариуполь, женщина, маршрутка, умерший
 
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