Боевики «ДНР» и российские оккупанты вывозят зерно из «ДНР»

05.07.2018 14:09

Боевики «ДНР» и российские оккупанты вывозят с временно оккупированных территорий Донецкой области зерно.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированного Донецка и Ясиноватой сообщают, что боевики «ДНР» и российские оккупанты срочно готовят составы для вывоза зерна:

«ФБ 20.57 На Донецк 2 бурный движ составов с 18.00 до 18.30: долго перестраивался зерновоз на 10 вагонов (пока пустых), потом прошёл грузовой на 10 вагонов на ясиноватую»

«Вывозят хлебушек?».

Следует напомнить, что в минувшем году наблюдатели СММ ОБСЕ фиксировали на временно неконтролируемых пунктах пропуска с РФ большегрузные автомобиль с зерном, направлявшиеся в РФ.