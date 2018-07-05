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Боевики «ДНР» и российские оккупанты вывозят зерно из «ДНР»
05.07.2018 14:09
Боевики «ДНР» и российские оккупанты вывозят с временно оккупированных территорий Донецкой области зерно.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жители временно оккупированного Донецка и Ясиноватой сообщают, что боевики «ДНР» и российские оккупанты срочно готовят составы для вывоза зерна:
«ФБ 20.57 На Донецк 2 бурный движ составов с 18.00 до 18.30: долго перестраивался зерновоз на 10 вагонов (пока пустых), потом прошёл грузовой на 10 вагонов на ясиноватую»
«Вывозят хлебушек?».
Следует напомнить, что в минувшем году наблюдатели СММ ОБСЕ фиксировали на временно неконтролируемых пунктах пропуска с РФ большегрузные автомобиль с зерном, направлявшиеся в РФ.
Теги: Россия, Донбасс, железная дорога, зерно, вагон, ДНР, оккупанты, СММ ОБСЕ, РФ
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