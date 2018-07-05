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Гибридная армия РФ наносит мощный удары из 120-мм минометов и БМП по защитникам Талаковки и Крымского
Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения в ходе обстрелов противника из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Светлодарска.
Штаб ООС сообщает, что на луганском направлении напряженной была обстановка в районе населенного пункта Крымское, передает "Диалог.UA".
В частности именно здесь российско-террористические войска атаковали ВСУ из 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А украинские защитники Причепиловки были обстреляны из автоматического гранатомета.
Также боевики "ДНР" совершали провокации на мариупольском направлении, пытаясь заставить военнослужащих ВСУ открыть огонь. Также пострадали позиции ООС у Водяного, Павлополь, Лебединского и Широкино. В районе населенного пункта Талаковка сепаратисты атаковали из 120-мм миномета и ручных противотанковых гранатометов.
Теги: Донбасс, Светлодарск, ДНР, ВСУ, обстрелы, Мариупольское направление, Луганское направление, РФ, ООС
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