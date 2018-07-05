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"Хлопушка" сработала: бойцы ООС под Горловкой устроили оккупанту "новогоднюю ночь" - у "ДНР" потери

05.07.2018 07:14
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"Хлопушка" сработала: бойцы ООС под Горловкой устроили оккупанту "новогоднюю ночь" - у "ДНР" потери

Бойцы Операции объединенных сил 4 июля заставили оккупанта податься в бега под Горловкой. О боестолкновении с гибридной армией РФ под Горловкой сообщил офицер ВСУ, известный в Facebook под ником Анатолий Штефан Штирлиц, передает "Диалог.UA".

Инцидент случился в среду, 4 июля, на горловском направлении. Три террориста попытались подойти к позиции сил ООС и очень об этом пожалели. По данным Штефана Штирлица, ВСУ заприметила ДРГ противника издалека и ждала, пока тот приблизится. "Хлопушка ОС сработала, как в новогоднюю ночь.

Два контуженных недобрата начали убегать, но их догнали конфетти от бойцов", - рассказал офицер ВСУ, уточнив, что попытка прорваться в тыл ООС обернулась для врага потерями. По данным военного, при столкновении погиб один террорист, еще двое получили тяжелые ранения.



Теги: Донбасс, Горловка, ранения, ДНР, потери, ВСУ, обстрелы, оккупанты, РФ, ООС
 
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