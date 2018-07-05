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Крымчане кинули "гордый народ" Донбасса: Севастополь отказал "Л/ДНР" в миграционных льготах
Оккупационное "правительство" аннексированного Севастополя отказалось давать миграционные льготы жителям "ЛНР" и "ДНР". Истерику по поводу "цинизма" севастопольцев развел в Facebook "депутат" Госдумы от Крыма Андрей Козенко, передает "Диалог.UA".
Козенко пожаловался, что в России и аннексированном Крыму не слишком радушно восприняли идею об отмене необходимости получения трудового патента для жителей протекторатов Кремля - террористических "Л/ДНР", а также снятии для них ограничений по сроку пребывания. Отказ, в частности, "Л/ДНР" прописали Московская областная дума, власти Марий Эла, а также "правительство" Севастополя. На последних и "наехал" предатель Козенко.
Он попытался пристыдить крымчан заявлением о том, что 4 года назад те якобы "сами находились в таком же положении", как и жители террористических "республик", а сегодня "пытаются лишить этого шанса" тех людей. Кроме того, коллаборант и сам не понял, что признал себя украинцем.
Он назвал "соотечественниками" граждан, вынужденных проживать под оккупацией армии РФ на Донбассе. В Сети уже активно стебутся над "коварством" севастопольцев. "Ой, ой, ой, как обидно… Нахлебников не желают", - написали комментаторы.
Теги: Донбасс, Севастополь, миграция, оккупация, ДНР, ЛНР, террористы, льготы, РФ
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