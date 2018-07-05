Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Крымчане кинули "гордый народ" Донбасса: Севастополь отказал "Л/ДНР" в миграционных льготах

05.07.2018 07:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Крымчане кинули "гордый народ" Донбасса: Севастополь отказал "Л/ДНР" в миграционных льготах

Оккупационное "правительство" аннексированного Севастополя отказалось давать миграционные льготы жителям "ЛНР" и "ДНР". Истерику по поводу "цинизма" севастопольцев развел в Facebook "депутат" Госдумы от Крыма Андрей Козенко, передает "Диалог.UA".

Козенко пожаловался, что в России и аннексированном Крыму не слишком радушно восприняли идею об отмене необходимости получения трудового патента для жителей протекторатов Кремля - террористических "Л/ДНР", а также снятии для них ограничений по сроку пребывания. Отказ, в частности, "Л/ДНР" прописали Московская областная дума, власти Марий Эла, а также "правительство" Севастополя. На последних и "наехал" предатель Козенко.

Он попытался пристыдить крымчан заявлением о том, что 4 года назад те якобы "сами находились в таком же положении", как и жители террористических "республик", а сегодня "пытаются лишить этого шанса" тех людей. Кроме того, коллаборант и сам не понял, что признал себя украинцем.

Он назвал "соотечественниками" граждан, вынужденных проживать под оккупацией армии РФ на Донбассе. В Сети уже активно стебутся над "коварством" севастопольцев. "Ой, ой, ой, как обидно… Нахлебников не желают", - написали комментаторы.



Теги: Донбасс, Севастополь, миграция, оккупация, ДНР, ЛНР, террористы, льготы, РФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх