Людей скоро не останется: Горловка задыхается от выбросов метана – подробности трагедии

05.07.2018 13:49

Жители оккупированной Горловки испытывают колоссальные проблемы с питьевой водой и постоянным выбросом в атмосферу ядовитых веществ. Есть сообщения о погибших от токсинов. Об этом на странице в Facebook сообщил нардеп Дмитрий Тымчук, передает "Диалог.UA".

В Сети показали, как печально сегодня выглядит Горловка. По данным сообщения, говорится о резком увеличении числа погибших от различных токсичных ядовитых вещей. Состояние экологии в самой Горловке уже носит угрожающий характер.

Тымчук заявил о большом количестве загрязнений на участках с питьевой водой. Сообщается, что в данном районе ранее боевики затопили большое количество шахт, в результате затопления шахтные воды поднялись на поверхность.

Нардеп сообщает, что нижние шахтные горизонты полностью подтоплены. По его словам, вода, которая поднимается вверх, постепенно выталкивает все вредные и ядовитые вещества из недр земли. Так как в регионе преимущественно метановые шахты, то на поверхность выходит слишком много метана.