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Оккупационные «власти ЛДНР» отправляют шахтеров в бесплатные отпуска
На временно оккупированных территориях Донецкой области работающих шахт осталось настолько мало, что их можно пересчитать на пальцах одной руки. Но даже работающих на этих шахтах шахтеров отправляют в бесплатные отпуска.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
На временно оккупированных территориях Донецкой области оккупационные «власти ЛДНР» затопили и порезали «на метал» почти все шахты. На тех немногих шахтах, которые остались работать, например, «Комсомолец Донбасса», шахтеров отправляют с 1 июля в бесплатные отпуска, притом «задним числом». Перед этим люди были в бесплатном отпуске по 2 недели в июне.
Кроме того, спецодежду и средства защиты шахтеры вынуждены покупать за свои деньги, т.к. спецодежду на шахтах оккупационные «власти ЛДНР» выдавать перестали. Комплект спецодежды на рынке стоит 2500 рублей (около 1250 грн). Учитывая мизерные суммы зарплат и постоянные задержки выплат, ситуация критическая. Шахтеры на временно оккупированных территориях мрачно шутят, что работать придется «в трусах».
Теги: Донбасс, зарплата, отпуск, задержка, оккупация, ДНР, ЛНР, шахтеры
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