Пересечение линии разграничения: Что делать, если пропал человек

05.07.2018 20:01

Сегодня, 5 июля, в Общественной организации «Донбасс-SOS» разъяснили, что делать, если при пересечении линии соприкосновения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе пропал человек.

В первую очередь – не паниковать. Не забывайте, что мобильная связь на линии соприкосновения неустойчивая, телефоны разряжаются очень быстро. А непосредственно на КПВВ телефоны рекомендуют отключать. Возможно, вы не можете связаться именно потому, что человек проходит проверку на КПВВ, у него разрядился телефон, он его потерял или забыл. «Почти все "пропавшие без вести" выходят на связь в ближайшие 24 часа после "пропажи"», – отмечают общественники.

Кроме того:

1. Свяжитесь с друзьями/знакомыми/родственниками на временно неподконтрольной украинской власти территории. Они могут владеть какой-либо информацией о пропавшем. Чем больше людей знает о ситуации, тем больше вероятности его найти. Попросите их связаться с больницами и местными «органами власти»*, к которым территориально относятся пункты пропуска на неподконтрольных территориях.

2. Свяжитесь с больницей и отделением полиции, которые территориально относятся к КПВВ. Всегда есть вероятность, что человек был экстренно госпитализирован или задержан «до выяснения».

Если человек не выходит на связь более 24 часов, вам необходимо сделать следующее:

1. Позвонить в полицию: «горячая линия» ГУНП в Донецкой области – 0 800 505 102; «горячая линия» ГУНП в Луганской области – 0 800 500 202; или просто 102.

2. Подать заявление о пропаже человека в ближайшее отделение полиции. Подать заявление можно в любом отделении полиции, в каждом городе Украины и в любое удобное время. Если у вас нет возможности самому подать заявление, это может сделать любой другой человек. Заявление нужно обязательно зарегистрировать, регистрационный номер сохраните.

Вам необходимо предоставить как можно больше информации о пропавшем:

внешнее описание;

наличие шрамов, татуировок, других особых примет;

описание одежды;

наличие мобильного телефона, автотранспорта и тому подобное.

Обязательно предоставьте фотографию пропавшего человека.

Информацию об исчезновении человека в течение суток размещают в информационно-поисковой системе и начинают поиск пропавшего.

Важно: Работники полиции не могут отказать вам в приеме заявления о пропаже человека. Отказ влечет за собой дисциплинарную ответственность.

Вы не сможете сидеть сложа руки. Поэтому:

дайте объявления в соцсетях. Распространение информации о пропавшем в интернете увеличит эффективность поиска. В объявлении обязательно укажите время и место исчезновения, особые приметы. Фото должно быть не красивое, а последнее;

расклейте объявления по предполагаемому маршруту следования пропавшего. Лучше всего делать распечатки цветными и клеить на видные, людные места. Фото должно быть большим, текст – кратким: люди обычно обращают внимание только на фотографию;

покажите фотографию пропавшего кассирам на автовокзале, сотрудникам КПВВ, сотрудникам ГСЧС в пункте оказания помощи, волонтерам, людям в очереди – всегда есть вероятность, что кто-то видел человека;

оставьте заявление о пропаже человека в местных «органах власти» на временно неподконтрольной территории. Лучше, когда туда обращаются матери, жены или близкие родственники;

позвоните и сообщите о пропавшем в международные организации: Международный комитет Красного Креста (МККК): в Киеве: 0 800 300 155; в Луганске: 0 800 300 195; (072) 030 01 95; в Донецке: 0 800 300 185, (071) 310 57 47, (071) 378 71 11; в Славянске: 0 800 300 115; в Северодонецке: 0 800 300 125; в Мариуполе: 0 800 300 165. Миссия ООН по правам человека в Украине (общественники рекомендуют сообщать информацию в том случае, если есть основания полагать, что исчезновение связано с нарушением прав человека): (044) 253 93 63;

позвоните и сообщите о пропавшем в общественные организации, которые помогают семьям пропавших без вести, заложников и людям, пережившим плен: «Блакитний птах» (050) 657 20 89, «Группа Патриот» (098) 034 35 25.

Важно: Ни органы власти, ни волонтеры, ни правозащитники денег за помощь в поиске пропавших не берут! Остерегайтесь мошенников!

Источник Донецкие новости