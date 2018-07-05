- Оккупационный «мэр» Горловки Приходько обозвал мэра Бахмута «настоящим патриотом «ДНР»09:20
- Должники по комуслугам в ОРДО могут остаться без жилья07:15
- Ловушка сработала: бойцы ООС серьезно "потрепали" ДРГ врага под Горловкой - есть пленный и потери22:28
- Через Новоазовск прекращено движение со стороны РФ21:59
- "У Тимошенко богатая фантазия", - Захарченко о переговорах между "властями" "Л/ДНР" и Порошенко20:58
- Пересечение линии разграничения: Что делать, если пропал человек20:01
- В Кабмине уверяют, что за полгода выплатили переселенцам больше пенсий, чем за весь 2017-й19:30
- Пытки, расстрелы и мародерство: вскрылись новые данные о зверствах главарей ДНР на Донбассе19:08
- В Енакиево дорезают на металл шахту «Булавинскую», на очереди «Ленина» и «Калинина» в Горловке18:51
- Вооруженные боевики «ДНР» не пропускали наблюдателей СММ ОБСЕ на блокпосту под Горловкой18:32
Пересечение линии разграничения: Что делать, если пропал человек
Сегодня, 5 июля, в Общественной организации «Донбасс-SOS» разъяснили, что делать, если при пересечении линии соприкосновения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе пропал человек.
В первую очередь – не паниковать. Не забывайте, что мобильная связь на линии соприкосновения неустойчивая, телефоны разряжаются очень быстро. А непосредственно на КПВВ телефоны рекомендуют отключать. Возможно, вы не можете связаться именно потому, что человек проходит проверку на КПВВ, у него разрядился телефон, он его потерял или забыл. «Почти все "пропавшие без вести" выходят на связь в ближайшие 24 часа после "пропажи"», – отмечают общественники.
Кроме того:
1. Свяжитесь с друзьями/знакомыми/родственниками на временно неподконтрольной украинской власти территории. Они могут владеть какой-либо информацией о пропавшем. Чем больше людей знает о ситуации, тем больше вероятности его найти. Попросите их связаться с больницами и местными «органами власти»*, к которым территориально относятся пункты пропуска на неподконтрольных территориях.
2. Свяжитесь с больницей и отделением полиции, которые территориально относятся к КПВВ. Всегда есть вероятность, что человек был экстренно госпитализирован или задержан «до выяснения».
Если человек не выходит на связь более 24 часов, вам необходимо сделать следующее:
1. Позвонить в полицию: «горячая линия» ГУНП в Донецкой области – 0 800 505 102; «горячая линия» ГУНП в Луганской области – 0 800 500 202; или просто 102.
2. Подать заявление о пропаже человека в ближайшее отделение полиции. Подать заявление можно в любом отделении полиции, в каждом городе Украины и в любое удобное время. Если у вас нет возможности самому подать заявление, это может сделать любой другой человек. Заявление нужно обязательно зарегистрировать, регистрационный номер сохраните.
Вам необходимо предоставить как можно больше информации о пропавшем:
внешнее описание;
наличие шрамов, татуировок, других особых примет;
описание одежды;
наличие мобильного телефона, автотранспорта и тому подобное.
Обязательно предоставьте фотографию пропавшего человека.
Информацию об исчезновении человека в течение суток размещают в информационно-поисковой системе и начинают поиск пропавшего.
Важно: Работники полиции не могут отказать вам в приеме заявления о пропаже человека. Отказ влечет за собой дисциплинарную ответственность.
Вы не сможете сидеть сложа руки. Поэтому:
дайте объявления в соцсетях. Распространение информации о пропавшем в интернете увеличит эффективность поиска. В объявлении обязательно укажите время и место исчезновения, особые приметы. Фото должно быть не красивое, а последнее;
расклейте объявления по предполагаемому маршруту следования пропавшего. Лучше всего делать распечатки цветными и клеить на видные, людные места. Фото должно быть большим, текст – кратким: люди обычно обращают внимание только на фотографию;
покажите фотографию пропавшего кассирам на автовокзале, сотрудникам КПВВ, сотрудникам ГСЧС в пункте оказания помощи, волонтерам, людям в очереди – всегда есть вероятность, что кто-то видел человека;
оставьте заявление о пропаже человека в местных «органах власти» на временно неподконтрольной территории. Лучше, когда туда обращаются матери, жены или близкие родственники;
позвоните и сообщите о пропавшем в международные организации: Международный комитет Красного Креста (МККК): в Киеве: 0 800 300 155; в Луганске: 0 800 300 195; (072) 030 01 95; в Донецке: 0 800 300 185, (071) 310 57 47, (071) 378 71 11; в Славянске: 0 800 300 115; в Северодонецке: 0 800 300 125; в Мариуполе: 0 800 300 165. Миссия ООН по правам человека в Украине (общественники рекомендуют сообщать информацию в том случае, если есть основания полагать, что исчезновение связано с нарушением прав человека): (044) 253 93 63;
позвоните и сообщите о пропавшем в общественные организации, которые помогают семьям пропавших без вести, заложников и людям, пережившим плен: «Блакитний птах» (050) 657 20 89, «Группа Патриот» (098) 034 35 25.
Важно: Ни органы власти, ни волонтеры, ни правозащитники денег за помощь в поиске пропавших не берут! Остерегайтесь мошенников!
Источник Донецкие новости
Теги: Донбасс, человек, исчезновение, КПВВ
- Курс НБУ на 20 января: доллар и евро стали дешевле
- Доллар упал и застыл, евро идет вверх
- Украина получит от стран НАТО почти 40 млн евро
- Ученые объяснили человеческую лень особенностью организма
- В Донбассе мошенник "выручил" бабушку, поменяв ей евро в связи со вступлением в ЕС
- З військової частини у Мар'їнці Донецької області втік озброєний контрактник
- Оккупационный «мэр» Горловки Приходько обозвал мэра Бахмута «настоящим патриотом «ДНР»09:20
- Должники по комуслугам в ОРДО могут остаться без жилья07:15
- Ловушка сработала: бойцы ООС серьезно "потрепали" ДРГ врага под Горловкой - есть пленный и потери22:28
- Через Новоазовск прекращено движение со стороны РФ21:59
- "У Тимошенко богатая фантазия", - Захарченко о переговорах между "властями" "Л/ДНР" и Порошенко20:58
- Пересечение линии разграничения: Что делать, если пропал человек20:01
- В Кабмине уверяют, что за полгода выплатили переселенцам больше пенсий, чем за весь 2017-й19:30
- Пытки, расстрелы и мародерство: вскрылись новые данные о зверствах главарей ДНР на Донбассе19:08
- В Енакиево дорезают на металл шахту «Булавинскую», на очереди «Ленина» и «Калинина» в Горловке18:51
- Вооруженные боевики «ДНР» не пропускали наблюдателей СММ ОБСЕ на блокпосту под Горловкой18:32
- Оккупационный «мэр» Горловки Приходько обозвал мэра Бахмута «настоящим патриотом «ДНР»09:20
- Украинцев намерены «колоть» принудительно: кого ждет неприятная процедура09:05
- Медики рассказали, кому нельзя делать татуировки08:48
- Нардепов "пересадят" на электронные ID-карты08:35
- Жители Земли увидят кровавую Луну и великое противостояние Марса08:18
- Пугачева и Галкин обзавелись еще одним ребенком08:02
- Как оформить субсидию: 10 спорных вопросов07:45
- В Украине "забраковали" очередной лекарственный препарат07:30
- Должники по комуслугам в ОРДО могут остаться без жилья07:15
- Ловушка сработала: бойцы ООС серьезно "потрепали" ДРГ врага под Горловкой - есть пленный и потери22:28
- Украинцев намерены «колоть» принудительно: кого ждет неприятная процедура09:05
- Медики рассказали, кому нельзя делать татуировки08:48
- Кому придется возвращать субсидию?21:25
- Пенсия для переселенцев: как пенсионерам оформить или восстановить выплаты?20:31
- Почему каждому нужно иметь друга Овна: 10 неоспоримых причин22:38
- Сонце покращить здоров'я мозку22:10
- В Украине утвердили новый календарь прививок21:35
- Родовые дефекты будут исправлять еще до зачатия21:15
- Врачи рассказали, как семечки могут навредить здоровью18:56
- Эксперты подсказали, как преодолеть тягу к сладостям15:20
- РосСМИ «слили» фото с передовых позиций боевиков
- Путин готовит для Украины ловушку на Донбассе
- Захарченко захотелось много денег: названа истинная причина сокращения "комендантского часа" в "ДНР"
- На Донбассе грядет масштабное наступление, террористы подготовили страшный удар
- Путина ждет сюрприз: журналист рассказал, что ожидает освобожденное Золотое-4 на Донбассе
- Названы действительные причины, по которым Россия никогда не отпустит Донбасс
- «Заморозили» или приостановили? Когда переселенцы получат пенсию за прошлые годы
- Глава Донецкой ОВГА пообещал провести праздник освобождения в Донецке
- Спецоперация ВСУ на Донбассе: силы ООС заняли новые высоты - боевики отрезаны новыми опорными пунктами
- Встреча Путина и Трампа: Крым и Донбасс ждет судьбоносное решение