Российский наемник, воевавший в Донбассе, с позывным «Ворон» убит в Пятигорске

05.07.2018 07:24

В Пятигорске при странных обстоятельствах умер, скорее всего, убит наемник из РФ с позывным «Ворон» воевавший в Донбассе и Сирии.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Российский наемник Неделько Денис Петрович с позывным «Ворон», воевавший на временно оккупированных территориях Донбасса и в Сирии 1 июля 2018 года был найден мертвым в Пятигорске.

Не исключается версия убийства. О Неделько известно, что он родился в Пятигорске 20 декабря 1983 года.