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Российский наемник, воевавший в Донбассе, с позывным «Ворон» убит в Пятигорске

05.07.2018 07:24
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Российский наемник, воевавший в Донбассе, с позывным «Ворон» убит в Пятигорске

В Пятигорске при странных обстоятельствах умер, скорее всего, убит наемник из РФ с позывным «Ворон» воевавший в Донбассе и Сирии.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Российский наемник Неделько Денис Петрович с позывным «Ворон», воевавший на временно оккупированных территориях Донбасса и в Сирии 1 июля 2018 года был найден мертвым в Пятигорске.

Не исключается версия убийства. О Неделько известно, что он родился в Пятигорске 20 декабря 1983 года.



Теги: Россия, Донбасс, убийство, Сирия, наемник, Пятигорск, оккупация
 
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