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РосСМИ «слили» фото с передовых позиций боевиков

05.07.2018 15:29
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РосСМИ «слили» фото с передовых позиций боевиков

РосСМИ «слили» фото с передовых позиций боевиков

Российское издание «Комсомольская правда» опубликовали фото с передовых позиций Боевиков «ДНР».

Вражеская позиция называется «Туман», она расположена в непосредственной близости от места дислокации украинских военнослужащих.

На фото изображены боевики, воюющие на данной позиции, также названы их позывные — «Леший» и «Зеленый».

Источник: donpress.com



Теги: Россия, Донбасс, СМИ, фото, ДНР, боевики, ВСУ
 
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