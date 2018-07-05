РосСМИ «слили» фото с передовых позиций боевиков

05.07.2018 15:29

РосСМИ «слили» фото с передовых позиций боевиков

Российское издание «Комсомольская правда» опубликовали фото с передовых позиций Боевиков «ДНР».

Вражеская позиция называется «Туман», она расположена в непосредственной близости от места дислокации украинских военнослужащих.

На фото изображены боевики, воюющие на данной позиции, также названы их позывные — «Леший» и «Зеленый».

Источник: donpress.com