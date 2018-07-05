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Ситуация в пунктах пропуска утром 5 июля
Сегодня утром, 5 июля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 4 июля линию разграничения через КПВВ пересекли 38 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 8305 человек и 987 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 8716 человек и 1705 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 7815 человек и 1419 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 3783 человек и 885 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 9491 человек.
Сегодня утром в КПВВ ожидали проезда 200 авто:
КПВВ «Майорск» – 20/35;
КПВВ «Марьинка» – 30/40;
КПВВ «Новотроицкое» – 0/40;
КПВВ «Гнутово» – 15/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей:
КПВВ «Майорск»:
«v.xander»: «Горловка – Артемовск (Бахмут, – ред.). 54 машины до шлагбаума, после него еще видно, но не понятно сколько».
КПВВ «Марьинка»:
«V»: «4:30. "Каргилл": 40 машин. 5:00 – до начала моста ,70 машин»;
Татьяна: «5:36. "Каргилл": очередь на мосту».
КПВВ «Новотроицкое»:
Сергей: «7:57. В Еленовке попа. Машин до поворота, льготы машин 30. За час продвинулись на 5 машин. В сторону Мариуполя».
О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
Теги: Донбасс, Донецкая область, граница, Луганская область, пограничники, пункты пропуска, соцсети, КПВВ, ГПСУ
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