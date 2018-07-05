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Соцсети: в оккупированном Донецке пропавшую беременную нашли закопанной на кладбище
О страшном убийстве стало известно из сообщений в соцсетях. Новость о расправе над девушкой опубликовали сразу несколько донецких пабликов.
Само убийство произошло еще в середине июня, его подробности просочились в Интернет только сейчас. При этом никакой официальной информации о произошедшем от так называемой "полиции " боевиков нет. Так, одним из первых 2 июля новость об убийстве девушки опубликовал паблик "Плохие новости", затем информацию подхватили остальные сообщества, передает "Диалог.UA".
Из сообщения стало известно, что жительница Донецка завела служебный роман с коллегой, работавшим со своей пассией в одной из пожарных частей оккупированного города. Роман закончился беременностью 26-летней дончанки, но у ее ухажера не было далеко идущих планов по поводу возлюбленной, поскольку тот уже имел детей и законную супругу. Мужчина объяснил, что семью ради любовницы бросать не будет, и отказался признавать ребенка. После этого он пригласил свою любовницу на свидание, где и расправился с ней, а после убийства отвез на кладбище "Донецкое море" и закопал.
Теги: Донецк, Донбасс, беременность, убийство, кладбище, оккупация, соцсети
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