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Травля людей: Что на самом деле происходит по ту сторону баррикад - «ДНР»

05.07.2018 09:24
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Травля людей: Что на самом деле происходит по ту сторону баррикад - «ДНР»

В одной из социальных сетей люди пишут, что наблюдали странные вещи. Мол, некоторым людям, которые ехали через КПВВ Майорск с Горловки ставало очень плохо.

Люди жаловались на головокружение, тошноту и даже рвоту. Симптомы похожи на отравление, но есть один факт – говорят, что такое уже не первый день. Пишут, что скорая чуть ли друг за другом людей забирают. Врачи молчат, говорят, что нужно пристально следить какую воду пьете и как только будут такие симптомы как: поднятие температуры, низкое давление, головные боли, тошнота, рвота, диарея – то сразу в скорую звонить или в ближайшую больницу ехать.

Что это такое или болезнь какая-то, или простое отравление, пользователи соцсетей, только могут рассуждать, рассказывая страшные и странные истории на пунктах пропуска.
Что на самом деле происходит по ту сторону баррикад — «ДНР» одному Богу известно. Ведь не так давно т.н. «власть ДНР» перестала откачивать воду с шахт, и кто знает, может химическая вода попала уже в грунтовые воды и началась массовая травля людей.

Источник: news.dn.ua



Теги: Донбасс, Горловка, вода, экология, ДНР, Майорск, соцсети, КПВВ, заболевания
 
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