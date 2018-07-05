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"У Тимошенко богатая фантазия", - Захарченко о переговорах между "властями" "Л/ДНР" и Порошенко
Экс-премьер в очередной раз "отличилась", в этот раз предоставив общественности фейковую, а может, секретную информацию. Скандально известная и харизматичная Юлия Тимошенко очень активизировалась перед предстоящими в 2019 году выборами.
Лидер партии "Батькивщина" открыто заявила, что Петр Порошенко ведет переговоры с главарями "Л/ДНР". По ее словам, действующий президент намерен ввести военное положение, чтобы остаться у власти еще на один срок. В "ДНР" же эту информацию полностью отрицают, сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на "Российский Диалог".
По словам лидера боевиков Захарченко, если бы Порошенко хотел начать войну, они бы обошлись без переговоров. А так - ни с кем из украинской власти главы "республик" на контакт не выходили ни в открытом, ни в закрытом режиме.
Глава "ДНР" добавил, что переговоры возможны, если только украинские власти захотят прекратить огонь и обсудить вопросы сотрудничества. Также Захарченко добавил, что у Тимошенко очень богатая фантазия.
Теги: Донбасс, переговоры, ДНР, ЛНР, боевики, Порошенко, Захарченко, Тимошенко
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- Через Новоазовск прекращено движение со стороны РФ21:59
- "У Тимошенко богатая фантазия", - Захарченко о переговорах между "властями" "Л/ДНР" и Порошенко20:58
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