В Донецке оккупационные «власти ДНР» нашли новый способ присвоения квартир

05.07.2018 13:12

Во временно оккупированном Донецке и других населенных пунктах оккупационные «власти ДНР» нашли новый способ «отжима» квартир.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жителям временно оккупированного Донецка, у которых образовалась задолженность по квартплате, рассылают уведомления с угрозой в случае неуплаты долга перевести квартиру в «список БРОШЕННЫХ».

Ранее жителям временно оккупированных территорий Донетчины при наличии задолженности за коммунальные платежи запрещали выезд за пределы «ДНР».

В соцсетях дончане обсуждают эту тему:

«От района зависит, видимо. Я год не платил и только тогда начали присылать писульки с угрозами вида «суд», «запрет выезда из ДНР» и т.д. У кого-то от суммы прессуют, у кого-то от срока. Одному знакомому спустя 3 месяца неуплаты свет обрезали, другой пару лет не платит и норм»,

«Акция по честному отъему квартир у граждан)».