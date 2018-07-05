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В Горловке люди озадачены происходящим в городе
05.07.2018 12:28
Жители временно оккупированной Горловки сегодня были несколько озадачены происходящим в городе.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жители временно оккупированной Горловки озадачены происходящим в городе – почему-то вдруг заработали все светофоры, а светофоры на переходах с голосовым сопровождением заговорили на украинском языке.
Вот что сообщают горловчане в соцсетях:
«Шото усі світлофори відремонтували та увімкнули по місту»,
«На Пятачку розмовляє українською)».
Теги: Донбасс, Горловка, украинский язык, светофор, оккупация, соцсети
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