В Горловке люди озадачены происходящим в городе

05.07.2018 12:28

Жители временно оккупированной Горловки сегодня были несколько озадачены происходящим в городе.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированной Горловки озадачены происходящим в городе – почему-то вдруг заработали все светофоры, а светофоры на переходах с голосовым сопровождением заговорили на украинском языке.

Вот что сообщают горловчане в соцсетях:

«Шото усі світлофори відремонтували та увімкнули по місту»,

«На Пятачку розмовляє українською)».