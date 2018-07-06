Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«Для охранников сексшопа пойдет»: соцсети высмеяли «гламурное» оружие «ДНР»

06.07.2018 18:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Для охранников сексшопа пойдет»: соцсети высмеяли «гламурное» оружие «ДНР»

В сеть выложили видео тестовой стрельбы из «гламурной версии» пистолета-пулемета «Оплот», произведенного в «ДНР».

Данное оружие выполнено в розово-зеленом цвете. Боевики шутят, что оно предназначено для метросексуалов и как приложение к «Феррари», которые в «скором времени» надеются собирать в оккупированном Донецке.

Пользователи соцсети высмеяли очередное «изобретение» оккупантов:

«Для охранников сексшопа пойдет»

«Какие феррари? какие пистолеты-пулеметы?вся это донецко-луганская шушера только бухает и колется! ааа! да еще ждет гумконвои из пидорашки про которые уже никто не снимает репортажи)))))»

«Это для битвы гомосеков что ли?»

 

Источник:  https://donpress.com 



Теги: Донбасс, оружие, гламур, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх