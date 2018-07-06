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«Для охранников сексшопа пойдет»: соцсети высмеяли «гламурное» оружие «ДНР»
06.07.2018 18:45
В сеть выложили видео тестовой стрельбы из «гламурной версии» пистолета-пулемета «Оплот», произведенного в «ДНР».
Данное оружие выполнено в розово-зеленом цвете. Боевики шутят, что оно предназначено для метросексуалов и как приложение к «Феррари», которые в «скором времени» надеются собирать в оккупированном Донецке.
Пользователи соцсети высмеяли очередное «изобретение» оккупантов:
«Для охранников сексшопа пойдет»
«Какие феррари? какие пистолеты-пулеметы?вся это донецко-луганская шушера только бухает и колется! ааа! да еще ждет гумконвои из пидорашки про которые уже никто не снимает репортажи)))))»
«Это для битвы гомосеков что ли?»
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, оружие, гламур, ДНР
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