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Архив - Донецкая область

Должники по комуслугам в ОРДО могут остаться без жилья

06.07.2018 07:15
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Должники по комуслугам в ОРДО могут остаться без жилья

Жители ОРДО, не оплатившие коммунальные услуги, могут остаться без квартир.

Так, на некоторых подъездах оккупированных городов появились объявления, в которых сказано, что если человек длительный период не оплачивает квартплату, его квартира будет изъята, как брошенная. После того, как жилье попадет в ранг «брошенных», она попросту перейдет в собственность «республики».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, жилье, коммунальные услуги, ДНР, ОРДО
 
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