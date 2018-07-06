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На Донетчине горят «денежные» поля - спасатели вводят новые запреты
В Донецкой области за сутки 17 пожаров – вместе с сухостоем сгорело пшеничное поле, передает MRPL.CITY.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Донецкой области.
Пожары в экосистемах продолжаются – горят пустыри в Мариуполе, Краматорске, Славянске, Марьинском, Волновахском, Бахмутском, Александровском, Покровском, Славянском районах. Однако от огня страдает не только сухостой - в селе Зеленый Гай в Великоновоселковском районе возник пожар на поле с пшеницей.
«Уже началась уборочная кампания. Чаще всего основными причинами возникновения пожаров во время зерноуборочной кампании является человеческая небрежность и равнодушие», - отмечают в сообщении.
Чтобы уборочная кампания прошла без потерь, по всей стране спасатели проверяют соблюдение аграриями противопожарных мероприятий в местах сбора, переработки и хранения зерновых. Так, работникам и местным жителям в период уборки урожая категорически запрещается:
· курить у хлебных массивов;
· раскладывать костер на полях и вблизи них;
· сжигать стерню, пожнивные остатки;
· охотиться неподалеку от полей;
· допускать проезд или стоянку техники, кроме специально оборудованной, ближе чем в 100 м от хлебных массивов.
Кроме того, зерноуборочная техника должна ходить в поле исправной и должна быть оборудована первичными средствами пожаротушения: огнетушителями, лопатами и метлами-хлопушками, а на тракторах обязательно наличие искрогасителей.
Также спасатели призывают, чтобы взрослые напоминали детям, чем опасна игра с огнем вблизи сельхозугодий.
Источник: http://mrpl.city
Теги: Донбасс, пожар, запрет
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