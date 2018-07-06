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Переселенцам, живущим в Мариуполе, на заметку: проверки ВПЛ отменены судом
Украинский Хельсинский союз по правам человека сообщил, что Киевский апелляционный административный суд отменил нормативные акты Кабмина Украины, обязывающие ВПЛ проходить проверки, передает MRPL.CITY.
Напомним, что в июне 2016 года КМУ усложнил порядок получения пенсий для перемещенных лиц, приняв ряд нормативных актов, которые делают невозможным получение пенсий как для пенсионеров, так и материальной помощи ВПЛ, если гражданин не прошел проверку. При этом представители органов социальной защиты, других органов власти, учреждений приходят к переселенцам по месту жительства и составляют акт, которым удостоверяется факт наличия лица по месту регистрации. При отсутствии человека ВПЛ лишались права на получение пенсии и материальной помощи.
Приведенные нормативные акты фактически сделали невозможным передвижение переселенцев по Украине, прикрепили их к месту пребывания и сделали невозможным пребывание за границей.
В связи с этим в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, опубликованном 15 сентября 2016 года, была отмечена необходимость отменить положение, связывающее регистрацию ВПЛ и социальные выплаты. Также ПАСЕ своей резолюцией от 12.10.2016 года призвала украинскую власть сократить число административных процедур по доступу переселенцев к выплате пенсий и социальной помощи.
Представители Общественной организации «Общественный комитет защиты конституционных прав и свобод граждан», который является членом Украинского Хельсинского союза по правам человека, подали в суд иск от имени ВПЛ, пенсионера, председателя Общественного комитета защиты конституционных прав и свобод граждан, бывшего председателя Украинского Хельсинского союза по правам человека Николая Козырева о признании незаконными положений постановления КМУ, которое обязывает проводить проверки ВПЛ.
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«Истец просил суд признать незаконными и такими, что не отвечают правовому акту высшей юридической силы:
– порядок осуществления контроля за проведением социальных выплат внутренне перемещенным лицам по месту их фактического проживания/пребывания, утвержденный Постановлением КМУ от 8 июня 2016 г. № 365;
– п.п. 7, 8, 9, 13 Порядка назначения (возобновления) социальных выплат внутренне перемещенным лицам, утвержденного Постановлением КМУ от 8 июня 2016 г. № 365;
– абз. 10 п. 1 Постановления КМУ «Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам» от 5 ноября 2014 г. № 637.
Окружной административный суд города Киева своим постановлением от 26 июня 2017 года удовлетворил иск и отменил нормативные акты КМУ, обязывающие ВПО проходить проверки. Однако КМУ подало апелляционную жалобу на вышеприведенное решение.
Своим постановлением от 04 июля 2018 года Киевский апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции без изменений. Решение апелляционного суда вступило в законную силу.
Учитывая требования ч. 2 ст. 19 Конституции Украины, это означает, что ни органы социальной защиты населения, ни другие органы власти, местного самоуправления, ни любые учреждения, организации, предприятия, начиная с 05 июля 2018 года не имеют права проводить проверки переселенцев», - говорится в сообщении Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) .
Теги: Донбасс, Мариуполь, суд, переселенцы, ВПЛ
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