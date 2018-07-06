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Переселенцы получили налоговую скидку на жилье от Верховной Рады
Верховная Рада ввела налоговую скидку для переселенцев, которые официально оплачивают аренду жилья и не получают компенсацию от государства, передает MRPL.CITY.
Депутаты Украины проголосовали за соответствующую поправку к законопроекту № 7010 «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторых других законодательных актов Украины относительно внедрения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины».
За документ проголосовали 254 народных депутата. Согласно ему, переселенцам к налоговой скидке позволили причислять сумму, уплаченную за аренду жилья, оформленную в соответствии с законодательством. Льгота будет действовать, если у семьи нет собственного жилья, кроме расположенного на временно оккупированных территориях Украины, а также если переселенцы не получают бюджетных выплат в качестве компенсации.
Документом предусмотрены ограничения: общий размер скидки не может быть более 30 минимальных зарплат (при расчете за отчетный 2018 год сумма составит не более 111 тыс. 690 грн).
Теги: Донбасс, жилье, Верховная Рада, скидка, переселенцы
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