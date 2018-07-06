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В «ДНР» заявили о готовности к войне русских с русскими
Развязанный на Донбассе военный конфликт является не борьбой этносов, а войной религий между русскими и русскими людьми. Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое заявление прозвучало от Александра Тимофеева, «министра доходов и сборов ДНР».
«Говорят, что тут воюют русские. Да, воюют здесь русские. Скажу больше – здесь воюют русские с русскими. Я русский и те, кто думает, что они непонятно кто, тоже русские. Они просто отравлены телевизором. Мы же не с китайцами воюем, не с неграми. Здесь воюют русские с русскими», - заявил Тимофеев. Он подчеркнул, что одна часть воюющих русских знает, что они православные христиане, а другая часть русских уже ни в чем не уверена.
«Не может священник призывать убивать своих собратьев. Если у него есть секта (это не приход, это секта), и там есть адепты, выполняющие указы этого служителя Сатаны, или кто он там, – это Бог не наш. Поэтому здесь идет битва религий, на нашей территории», - подчеркнул Тимофеев. Ранее «министр ДНР» начал угрожать украинской армии опасным оружием, которое якобы разрабатывают на оккупированных территориях.
Теги: Донбасс, война, ДНР
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